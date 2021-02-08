«Доллар по 60 — это реально». Кто и зачем занижает курс рубля

Экономист Колташов рассказал о спекулятивной игре против российской валюты.

Цена на нефть Brent давно позволяет поднять курс до 60 рублей за доллар, но этого не будет из-за спекулятивной игры против российской валюты, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

8 февраля цена барреля нефти марки Brent впервые за год превысила 60 долларов, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE на 10 часов утра по мск. Стоимость апрельского фьючерса североморской смеси выросла на 1,11%, достигнув 60,05 долларов.

Рост нефтяных цен дает надежду на укрепление рубля. Однако Колташов считает, что его курс уже не зависит от цены на «черное золото» — актуальная стоимость барреля Brent давно позволяет России «откатиться» к 60 рублям за доллар. Проблема «дорогого доллара» кроется в существующей политике ограничений вывода капиталов из России и возможной спекуляции против российской валюты.

Эту проблему нужно решать на уровне законодательства, действий правительства и Центрального банка, который «пока не особенно старается», отмечает аналитик.

«Мы уже видели одну девальвацию на волне роста мировых цен на нефть. На волне ослабления американской валюты, высокой потребительской инфляции в США, у нас произошла девальвация осенью 2020 года. Это недопустимо, и с тех, кто допустил эту паранормальную рыночную ситуацию, связанную со спекулятивной игрой, ничего не спросили», — отметил директор Института нового общества.

Несмотря на это, сейчас наблюдается укрепление рубля. Хоть о 60 рублях за доллар пока речи не идет, курс в 70 рублей за доллар Россия может увидеть при условных 70 долларах за баррель Brent. Такой сценарий возможен, предполагает Колташов. Более резкое укрепление валюты пока мало вероятно.

По мнению экономиста, у российских регуляторов есть «определенный интерес» держать курс рубля несколько заниженным в новых обстоятельствах. Это страхует рубль от возможного нового падения цен на нефть, а «призрак падения нефти все еще бродит в головах».

«Этот страх существует, хотя уже и ОПЕК+ делает заявления, аналитики делают заявления, я сам пишу колонку о том, что нефть в тренде и будет дорожать, и это долговременная тенденция. Тем не менее эти опасения существуют», — заключил Колташов.

Осенью прошлого года от «коронавирусного» падения цен на нефть пострадала «большая тройка» экспортеров — Россия, США и Саудовская Аравия. Наибольший удар пришелся на американский сланцевый нефтяной сектор: из-за пандемии в стране начали закрываться крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия. Уже в ноябре стало известно, что эта отрасль стала стремительно перемещаться из Штатов в Китай.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что спрос на «черное золото» снова растет — после этого нефтяные цены вновь поднялись, сообщало издание Bloomberg. Подробнее о том, когда аналитики ожидают роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, читайте в нашей статье.