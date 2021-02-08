Песков прокомментировал высылку трех дипломатов из России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Россия объявила персонами нон грата трех зарубежных дипломатов и выслала их из страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Россия объявила персонами нон грата трех зарубежных дипломатов и выслала их из страны.

По словам Пескова, высылка дипломатов связана с их действиями, которые они предприняли на фоне незаконных митингов. Он добавил, что Россия не намерена терпеть такое поведение.

Прошедшие в конце января несогласованные митинги привлекли внимание иностранных дипломатов. Участие иностранцев в незаконных акциях подтвердили журналисты, показав записи с камер наблюдения, где присутствовали представители Швеции, Польши и Германии. В Кремле заявили, что иностранные дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела России.