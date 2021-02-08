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12:30   8 Февраля 2021
Политика

Песков прокомментировал высылку трех дипломатов из России

Песков прокомментировал высылку трех дипломатов из России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Россия объявила персонами нон грата трех зарубежных дипломатов и выслала их из страны.

По словам Пескова, высылка дипломатов связана с их действиями, которые они предприняли на фоне незаконных митингов. Он добавил, что Россия не намерена терпеть такое поведение.

Прошедшие в конце января несогласованные митинги привлекли внимание иностранных дипломатов. Участие иностранцев в незаконных акциях подтвердили журналисты, показав записи с камер наблюдения, где присутствовали представители Швеции, Польши и Германии. В Кремле заявили, что иностранные дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела России.

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