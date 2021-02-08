Американцы рассчитывают вернуть Иран в ядерную сделку с помощью санкций

Президент Джо Байден заявил, что США продолжат использовать экономические санкции как инструмент давления на Иран, чтобы принудить возобновить переговоры по ядерной сделке.

Президент Джо Байден заявил, что США продолжат использовать экономические санкции как инструмент давления на Иран, чтобы принудить возобновить переговоры по ядерной сделке.

В интервью каналу CBS на вопрос о возможном ослаблении экономического давления на Иран Байден ответил категорическим отказом.

В 2018 году по инициативе президента Дональда Трампа Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки по Ирану. Отношения между странами впервые достигли такого уровня напряженности со времен революции 1979 года.

Более того, Байден настаивает на том, что для возобновления переговоров Иран должен прекратить производство обогащенного урана, что также не способствует улучшению отношений между странами.

В это воскресенье Верховный Лидер Ирана Аятолла Хомейни призвал США снять санкции, если они хотят, чтобы страны вернулись к исполнению своих обязательств по ядерной сделке.

"Если Штаты хотят, чтобы мы вернулись к исполнению своих обязательств, они должны сначала снять все санкции, и только после того, как мы убедимся, что санкции большее не работают на практике, мы вернемся к исполнению своих обязательств", — заявил национальный лидер Ирана.

"Мы единодушны в своей позиции, она окончательна и не подлежит никаким обсуждениям", подчеркнул Хомейни и еще раз напомнил, что Иран готов вернуться к исполнению своих обязательств по ядерной сделке, как только США ослабят давление санкциями.