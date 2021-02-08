12:27 8 Февраля 2021Политика
Кремль исключил, что Путин обратится с посланием к парламенту 23 февраля
Пресс-служба Кремля заявила, что конкретной даты для обращения президента России Владимира Путина к парламенту пока не назначено.
Пресс-служба Кремля заявила, что конкретной даты для обращения президента России Владимира Путина к парламенту пока не назначено.
Также в Кремле исключили, что глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию 23 февраля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что формат и дата послания Путина к парламенту остаются под вопросом. Это связано с эпидемиологической обстановкой в России и Москве, отметил официальный представитель Кремля.