Кремль исключил, что Путин обратится с посланием к парламенту 23 февраля

Пресс-служба Кремля заявила, что конкретной даты для обращения президента России Владимира Путина к парламенту пока не назначено.

Пресс-служба Кремля заявила, что конкретной даты для обращения президента России Владимира Путина к парламенту пока не назначено.

Также в Кремле исключили, что глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию 23 февраля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что формат и дата послания Путина к парламенту остаются под вопросом. Это связано с эпидемиологической обстановкой в России и Москве, отметил официальный представитель Кремля.