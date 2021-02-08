Военный корреспондент Бабаян пообещал всегда поддерживать Донбасс

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", военный корреспондент Роман Бабаян жестко раскритиковал политику Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик,

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", военный корреспондент Роман Бабаян жестко раскритиковал политику Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик,

Он также поддержал Маргариту Симоньян. Журналист уверен, что его коллега из телеканала RT сказала все абсолютно правильно. Ни одно решение Киева касательно Донбасса не будет поддержано.

"Невозможно принудить миллионы людей забыть свою историю, свой язык, запретить им отмечать свои праздники, нельзя уничтожать мирных людей за то, что они хотят жить так, как жили всегда. Мы — те люди, которые однажды приняли свое решение и будем идти до конца. Мы всегда будем поддерживать жителей Донбасса", — подчеркнул Бабаян.

Выступая на форуме "Русский Донбасс", посвященном интеграции территорий ЛДНР в состав Российской Федерации, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян призвала "Россию-матушку забрать Донбасс домой". Бабаян выступал сразу после и полностью поддержал позицию Симоньян.

Форум "Русский Донбасс" проходил 28-29 января в Донецке и собрал более 400 делегатов, среди которых были как представители российской Государственной Думы, так и сами лидеры ЛДНР Леонид Пасечников и Денис Пушилин. По итогам форума была принята одноименная доктрина.