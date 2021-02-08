Учения танкистов ЗВО на полигоне в Нижегородской области показали на видео

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели учения на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели учения на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ЗВО.

Экипажи танков Т-72Б3 выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения. Танкисты поразили условные цели противника снарядами, а также крупнокалиберными пулеметами. Появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие "вражескую" боевую технику, находились на расстоянии от 500 до 2000 метров.

В Западном военном округе отметили, что упражнения проводились как в дневное, так и в ночное время суток. Помимо танковых стрельб, бойцы выполнили нормативы по огневой, технической и тактической подготовке. Механики-водители отработали преодоление искусственных и естественных препятствий на полигоне.