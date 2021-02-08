Украинский политолог рассказал, на что идут США в борьбе с влиянием России

США готовы использовать любые методы в борьбе с российским влиянием на Украине, отметил политолог Руслан Бортник.

США готовы использовать любые методы в борьбе с российским влиянием на Украине, отметил политолог Руслан Бортник.

По его словам, Соединенные Штаты выбирают не самые демократические способы противостояния. Американские кураторы могут атаковать на Украине политических лидеров, СМИ и церковь, уточнил Бортник. Он добавил, что Вашингтон отдает предпочтение эффективности борьбы.

"А как она проводится, какими методами, соответствует ли она принципам демократии, для США, мне кажется, да и вообще для западных стран — это уже второй вопрос", — отметил политолог.

Ранее дипломаты США опровергли причастность к отключению оппозиционных телеканалов на Украине, сообщает "Царьград".