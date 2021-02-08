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12:07   8 Февраля 2021
Политика

Захарова осадила главу МИД Испании за нападки на Лаврова

Захарова осадила главу МИД Испании за нападки на Лаврова

Слова главы МИД Испании Аранчи Гонсалес Лая о высказывании министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по ситуации с каталонскими политиками являются пропагандой.

С таким мнением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она опубликовала соответствующий пост в Facebook.

"Передовые технологии западной пропаганды — высший пилотаж!" — отметила Мария Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Министр рассказал о многочисленных ситуациях в Европе, "когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения". Лавров напомнил о трех испанских осужденных за организацию референдума в Каталонии.

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#испания #мария захарова #сергей лавров

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