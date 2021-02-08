Зеленский прокомментировал создание Россией собственной вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский считает "позитивным" фактом наличие собственной противокоронавирусной вакцины у России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает "позитивным" фактом наличие собственной противокоронавирусной вакцины у России.

Ранее Киев официально отверг препарат от COVID-19 "Спутник V", разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Теперь Украина ожидает, по словам Зеленского, бесплатной вакцинации от Европы.