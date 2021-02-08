Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:04   8 Февраля 2021
Политика

Зеленский прокомментировал создание Россией собственной вакцины

Зеленский прокомментировал создание Россией собственной вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский считает "позитивным" фактом наличие собственной противокоронавирусной вакцины у России.

Ранее Киев официально отверг препарат от COVID-19 "Спутник V", разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Теперь Украина ожидает, по словам Зеленского, бесплатной вакцинации от Европы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #вакцина #зеленский #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров