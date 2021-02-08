Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова стоически перенесла критику, обрушившуюся на нее после публикации в Сети ролика, на котором звезда запечатлена во время акта мастурбации.

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова стоически перенесла критику, обрушившуюся на нее после публикации в Сети ролика, на котором звезда запечатлена во время акта мастурбации.

Российская телеведущая Дана Борисова не стала закрываться ото всех, как поступали до нее многие оказавшиеся в схожей ситуации звезды, отнесясь к этому инциденту по-философски. Борисова согласилась, что на кадрах слитого видеоролика, вполне вероятно, запечатлена она, однако эта видеозапись, по словам телеведущей, была сделана уже давно, — в тот период времени, когда Дана была наркозависимой.

"В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, — отметила Борисова в комментарии ФАН, — но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7–8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики".

Телеведущая подчеркнула, что на ролике запечатлена "совершенно другая Дана", на что указывает и прическа, которую звезда уже давно не носит, и другие "интерьеры". Собеседница агентства добавила, что не видит в произошедшем ничего страшного, поскольку обсуждаемый слив стал лишь очередной иллюстрацией того, к чему приводят опасные эксперименты с наркотиками.