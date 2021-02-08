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11:54   8 Февраля 2021
Политика

Жириновский назвал Навального "шмакодявкой"

Жириновский назвал Навального "шмакодявкой"

Запад не смог найти лучшей кандидатуры на Нобелевскую премию мира, чем сидящий в тюрьме блогер Алексей Навальный. Об этом высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик отметил, что Запад приравнял Навального к великому писателю Александру Солженицыну. Автор в свое время получил Нобелевскую премию. Теперь Запад считает заключенного блогера достойным такой награды и ищет лояльного лидера оппозиции в РФ, добавил депутат.

"Навальный — шмакодявка — пошумел, покричал. Но у них других нет", — констатировал лидер ЛДПР в эфире радио "Комсомольская правда".

Жириновский уверен, что Западу выгодно обозначить блогера как кандидата на Нобелевку, для давления на Россию.

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#жириновский #навальный #запад

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