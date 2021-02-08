Михеев объяснил, почему пора перестать слушать «западных партнеров»

Американцы уже 30 лет морочат населению России голову своей «методичкой» о том, что прежде чем уделять внимание внешнеполитическим вопросам, включая и тему возвращения исконных русских территорий, сначала нужно построить «рай» внутри своей страны.

Американцы уже 30 лет морочат населению России голову своей «методичкой» о том, что прежде чем уделять внимание внешнеполитическим вопросам, включая и тему возвращения русских территорий, отторгнутых сепаратистами в 1991 году, сначала нужно построить «рай» внутри своей страны.

С таким заявлением на прошедшей в Москве пресс-конференции выступил политолог Сергей Михеев.

«У русских нет другой исторической Родины, кроме России. Нет у них других вариантов, некуда им ехать. Это наша Родина, поэтому любой русский, все русские имеют право, если они захотят вернуться в Россию, и Россия должна сделать все для того, чтобы создать условия для их возвращения. Все абсолютно», — цитирует Михеева издание «Полит Навигатор».

А одной из проблем, мешающих этому, является нежелание признавать русских русскими, добавил эксперт.

По его мнению, русским людям, кроме России, больше некуда податься на всей планете. Поэтому их надо принимать на родине. А для того, чтобы русские могли вернуться, нужно отодвигать российские границы, подчеркнул Михеев, добавив, что это надо делать и ради обеспечения безопасности.

«Доколе? Пока они будут отодвигаться. И с точки зрения безопасности потому, что это касается военной безопасности. Если начнется война, враг у ворот, какая там социалка? Какие там удобные условия жизни, если у нас враг стоит в 300 километрах от столицы? — объяснил эксперт. - Плюс, возвращать тех, кто хочет жить в этой большой стране, а таких людей большое количество. Я считаю, что это как стратегическая задача однозначно должно быть».

В заключение Сергей Михеев добавил, что все это необходимо делать уже сейчас, не слушая «западных партнеров», которые советуют сначала построить «рай» внутри России, а потом уже заботиться о возвращении соотечественников и вообще заниматься внешней политикой.

«Американцы именно эту идею нам 30 лет и вбрасывают. Пока вы здесь райской жизни не построите, внешней политикой за вас будем заниматься мы», — напомнил политолог.

Но, по его словам, подобные предложения делаются либо от непонимания ситуации, либо это откровенное передергивание, так как рай на земле построить невозможно.