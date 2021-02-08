Суд заочно арестовал обвиняемого в мошенничестве спонсора ФБК Хоменко

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном заключении под стражу бизнесмена Александра Хоменко.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном заключении под стражу бизнесмена Александра Хоменко.

Хоменко обвиняют по трем эпизодам мошенничества. Фигуранта объявили в международный розыск. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России.

Обвиняемый оказывал финансовую поддержку признанному иноагентом ФБК. Предприниматель подыскивал помещения и нанимал специалистов для организации. В настоящее время Хоменко скрывается на Украине.

Бизнесмен является руководителем ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис". Следствие считает, что он вместе с сообщниками похитил из бюджета Московской области более 30 млн рублей.