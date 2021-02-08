Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:24   8 Февраля 2021
Происшествия

Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор суда

Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор суда

Юристы, представляющие интересы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подали кассационную жалобу на приговор суда, сообщил журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

После прошлого обжалования суд пересмотрел решение по делу о драке в московском кафе и заменил Мамаеву реальный срок на год исправительных работ. Приговор Кокорину остался без изменений.

В ноябре прошлого года в Савеловский суд Москвы поступил иск от водителя Виталия Соловчука, пострадавшего при драке с футболистами. Спустя два года мужчина захотел взыскать с них компенсацию морального и материального ущерба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мамаев #приговор #кокорин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров