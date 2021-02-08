Раскрыто состояние места захоронения "Будулая" Михая Волонтира

Могила известного актера Михая Волонтира стоит неухоженная с момента его смерти в 2015 году. Артист похоронен на Армянском кладбище в Кишиневе.

Могила известного актера Михая Волонтира стоит неухоженная с момента его смерти в 2015 году. Артист похоронен на Армянском кладбище в Кишиневе.

Родные не спешат устанавливать памятник на месте захоронения, несмотря на то, что с момента его смерти прошло уже больше пяти лет. О том, в каком состоянии сейчас могила известного по роли Будулая артиста, узнали корреспонденты шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Для актера родные выкупили невзрачный участок земли, над которым возвышается крест. Единственное, что позволяет узнать о том, кто там захоронен — скромная табличка с набитыми буквами. Памятник семья артиста так и не стала устанавливать, ждет помощи от государства. Советская кинозвезда Людмила Поргина пришла в ужас после того, как увидела, в каком месте покоится Волонтир.

"Мы все когда-то уйдем. Хотелось, чтобы о нас вспоминали родные на могиле, которая все-таки должна выглядеть прилично", — отметила участница телешоу.

Подруга "Будулая", актриса Светлана Тома рассказала, что вдова Волонтира настоящая затворница, она растит дочь и уделяет большое количество времени театру покойного супруга. Однако, несмотря на дружбу, артистка не понимает их позицию по поводу установки памятника.

Актер Михай Волонтир всю жизнь страдал от диабета и последние годы практически ничего не видел. В 2012 году врачи диагностировали ему рак мочевого пузыря, который он не смог победить. Умер актер в 2015 году.