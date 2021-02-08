Sohu: новейшее оружие из США не спасло Польшу от разгрома на учениях

Польская армия отрепетировала «войну» с Россией и потерпела поражение за пять дней.

Американское оружие не помогло Польше одержать победу в воображаемой войне с Россией. Более того, поляки потерпели самое крупное поражение со времен Второй мировой войны. Об этом заявили аналитики китайского издания Sohu.

Учения польской армии «Зима-2020» стали самыми масштабными в стране с 1989 года. По информации национального издания Interia, в них были задействованы несколько тысяч офицеров и большое количество техники.

При моделировании военной операции также использовалось новейшее вооружение американского производства, которое на тот момент массово не поступило в польскую армию. Среди него — зенитные ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также многоцелевые истребители пятого поколения F-35. Это оружие Варшава ожидает получить только к 2030 году.

Учения проводились под личным руководством самого польского лидера — Анджея Дуды. Кроме того, за ходом «Зимы-2020» пристально наблюдали представители из стран-участниц НАТО.

Планировалось, что польская армия примет на себя воображаемый удар с востока — от границ Белоруссии и России — и будет держать оборону 22 дня. За это время на помощь Варшаве должны были прийти американские солдаты и военные других стран НАТО. Для пущей достоверности нападение соперника моделировалось посредством искусственного интеллекта.

Впрочем, уже на четвертый день учений воображаемый противник окружил Варшаву. На пятый день армия страны лишилась от 60 до 80% личного состава. Соратники по НАТО даже не успели и глазом моргнуть.

По сообщению газеты Super Express, командиры отдельных дивизий не могли выполнять некоторые приказы, поскольку они были им попросту непонятны.

«К счастью, это были просто учения», — заметил один из командиров.

Признать провал учений вынуждены были даже американские военные, участвовавшие в маневрах.

По оценке китайских аналитиков, поражение польских военных могло произойти по трем причинам. С одной стороны, столица Польши расположена всего лишь в 180 километрах от белорусской границы. А развитая дорожная инфраструктура позволяет бронетанковой технике успешно проводить штурмовые операции.

С другой стороны, продолжили в Sohu, польское руководство переоценило силы национальных вооруженных сил. По мнению китайских экспертов, армия и ее командование во время маневров проявили серьезные недостатки.

Наконец, поляки недооценили воображаемого противника со стороны России и Белоруссии, констатировали аналитики. По утверждению Sohu, российская армия оказалась куда более многочисленной, нежели польская, особенно при объединении с военными из Белоруссии.

Кроме того, эксперты напомнили, что в годы Второй мировой войны немецкие военные взяли Польшу за месяц. Нынешний пятидневный исход боевых действий должен «успокоить» поляков и заставить задуматься насчет «антироссийского курса».