Последняя возлюбленная певца Евгения Осина ужаснулась состоянием его могилы

Последняя любовь советского и российского певца Евгения Осина Елена Скорнякова напала с обвинениями на родных артиста. По ее словам, захоронение находится в запущенном состоянии.

Последняя любовь советского и российского певца Евгения Осина Елена Скорнякова напала с обвинениями на родных артиста. По ее словам, захоронение находится в запущенном состоянии.

Музыкант Евгений Осин стал известным благодаря созданному им переплетению жанров так называемой дворовой романтики с рок-н-ролом и эстрадными нотами. В девяностые он активно гастролировал по России и за рубежом. В 2016 году врачи поставили артисту цирроз печени. На 55-м году жизни 17 ноября 2018 года певец умер.

Исполнитель был женат дважды. Со второй супругой Натальей Черемисиновой они развелись задолго до смерти Евгения. Последней любовью артиста стала Елена Скорнякова. В программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ она обвинила родных звезды, в частности, бывшую жену Наталью, в том, что они запустили могилу музыканта.

"Родственники не могли поставить памятник. Даже его фотография стояла просто на земле целый год. У них дома, коттеджи, авторские права. Даже рамку не могли прикрутить", — заявила Елена.

При этом Наталья Черемисинова сказала, что они с дочерью Осина Агнией поставят на могиле певца памятник. Также она подчеркнула, что в помощи от кого-либо в этом вопросе не нуждаются.