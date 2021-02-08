Грудинин намерен взыскать миллиард с покойного сотрудника «Совхоза им. Ленина»

Предприниматель придумал схему по отъему «народного миллиарда».

В попытках уйти от неминуемой компенсации ущерба, который Павел Грудинин нанес своими действиями ЗАО «Совхоз им. Ленина», олигарх придумывает все новые и новые схемы. Очередная — попытка взыскать более миллиарда рублей с пенсионеров, которые отдали всю жизнь работе в сельхозпредприятии. Циничность претензий миллиардера в том, что ответчикам по иску Грудинина сегодня более 70 лет, а один из обвиненных «красным барином» людей уже умер.

Став 1995 году полновластным владельцем ЗАО «Совхоз имени Ленина», Павел Грудинин обманом лишил бывших крестьян-пайщиков их земельных наделов. Потеряв права на землю, люди становились акционерами с минимальной долей участия во вновь образованном обществе; львиная же доля акций оказалась в распоряжении самого «красного барина» и кучки его ближайших подельников.

За годы количество акционеров ЗАО сократилось в геометрической прогрессии: от нескольких сотен до трех десятков. Нашлись, впрочем, и те, кто пытался дать олигарху отпор. Бывшие работники совхоза Алексей и Татьяна Васильевы, Анатолий Гришкин и Валентин Прохоров были теми людьми, кто пытается через суд восстановить нарушенные права и вновь получить принадлежащую им землю до того, как олигарх Грудинин пустит ее «налево». Как это было с участками, проданными шведской IKEA и компании «Каширский молл»: большая часть прибыли от сделок оказалась в кармане предпринимателя.

Суд обязал Грудинина возместить миллиардный ущерб, который махинации нанесли совхозу, однако коммерсант не спешит исполнять свои обязательства. Наоборот, чтобы уйти от долга, он попытался «надуть» акционеров, продав ЗАО фиктивные векселя. Суд пресек и эту аферу, а впоследствии и вовсе признал коммерсанта нелегитимным директором ЗАО, запретив ему распоряжаться имуществом предприятия. Вот только пока нанятые миллиардером юристы намеренно затягивают процесс, он продолжает распродавать имущество «Совхоза им. Ленина».

Сколь веревочке ни виться — а конец всегда один. Раз выплаты миллиарда рублей не миновать, а попытка влезть в карман обывателям и собрать «народный миллиард» провалилась, Грудинин измыслил новую схему. Циничную и бесчеловечную. Коммерсант обвинил судящихся с ним пайщиков совхоза в срыве сделки, подсчитал упущенную выгоду (1,1 млрд) – и через суд потребовал взыскать средства с пенсионеров.

Для всех участников процесса и сторонних наблюдателей очевидно: таких денег у стариков нет и быть не может. Как нет их и у скончавшегося в прошлом году Валентина Прохорова. Вот только Павла Грудинина это не останавливает. Он настаивает, что вместо умершего человека миллиардеру должны заплатить наследники.

Не стесняется «клубничный олигарх» использовать в своих корыстных целях и собственных детей. Иск к пенсионерам подан, в том числе, и от имени двух дочерей Грудинина — Дарьи и Александры. Долгое время Павел Грудинин не желал признавать их, и девочки носили фамилию матери – юристки ЗАО Ксении Кутюхиной. По-видимому, все изменилось, когда олигарху понадобились деньги: теперь во всех исковых заявлениях данные Грудинина-старшего соседствуют с именами его несовершеннолетних дочек.