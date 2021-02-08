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11:03   8 Февраля 2021
Происшествия

Японская подлодка столкнулась с коммерческим судном

Японская подлодка столкнулась с коммерческим судном

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като сообщил о столкновении национальной подводной лодки с коммерческим судном. Есть пострадавшие.

Столкновение произошло у берегов японской префектуры Коти. В результате инцидента пострадали три человека. Ни у коммерческого судна, ни у подлодки национальных Сил самообороны Японии не было зафиксировано повреждение корпусов.

"При канцелярии премьер-министра в связи с инцидентом был создан кризисный штаб по сбору и анализу информации", — заявил Като.

В начале февраля стало известно, что подводная лодка "Новороссийск" завершила боевую службу в составе ВМФ России. После вахты у берегов Сирии она ушла в ремонт на один из балтийских заводов.

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