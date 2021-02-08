Госдуме РФ и Совфеду предложили не допускать физлиц-иноагентов до выборов

Бизнес-сообщество предложило Госдуме РФ и Совету Федерации внести поправки в законодательство, не позволяющие физлицам-иноагентам принимать участие в выборах всех уровней.

Бизнес-сообщество предложило Госдуме РФ и Совету Федерации внести поправки в законодательство, не позволяющие физлицам-иноагентам принимать участие в выборах всех уровней.

Соответствующее обращение подал президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова. Отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу России супруги блогера Алексея Навального Юлии позволит предотвратить "белорусский сценарий".

"В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации (соответствующие — Прим. ред.) нормы", — сказано в обращении на имя спикеров ГД РФ и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.

По словам Янсукова, актуальность этого предложения обусловлена высокой активностью прозападных общественников, финансируемых из-за рубежа, с целью осуществления насильственной смены власти.