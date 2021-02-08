ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят настоящее и будущее науки в РФ

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках эфира на тему "Настоящее и будущее российской науки" обсудят развитие достижений страны в этой области.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках эфира на тему "Настоящее и будущее российской науки" обсудят развитие достижений страны в этой области.

Российские ученые отмечают профессиональный праздник — День российской науки — 8 февраля. В связи с этим, ФАН и медиацентр "Патриот" в 14:00 проведут эфир. В рамках мероприятия обсудят создание вакцины от коронавируса, успехи в ядерной энергетике и развитие исследований космоса.

Специалисты расскажут о проблемах, которые препятствуют работе ученых, обсудят тему распространения лженауки и способы борьбы с ней. В эфире примут участие ученые, врачи, социологи, политологи, экономисты, политики и журналисты.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2021-й Годом науки и технологий. Главные мероприятия, приуроченные к празднованию, начались с февраля, сообщает телеканал "360".