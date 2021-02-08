Экс-охранник медицинской клиники подкараулил бывшего начальника и избил его в Москве. Правоохранителям удалось задержать брата нападавшего.

Экс-охранник медицинской клиники подкараулил бывшего начальника и избил его в Москве. Правоохранителям удалось задержать брата нападавшего.

Нападение произошло в октябре 2020 года. Ранее уволенный за избиение одного из сотрудников охранник собрался отомстить боссу. Мужчина вместе со своим братом подкараулил гендиректора клиники на улице и попросил поговорить. Начальник предложил побеседовать в его Rolls-Royce.

Мужчины проехали во дворы, затем охранник избил босса. Чтобы побои прекратились, директор откупился от нападавшего ключами от своего Porsche Panamera стоимостью 9 млн рублей. Начальник оформил на бывшего подчиненного договор купли-продажи.

Спустя месяц брат охранника позвонил директору и сообщил, что у них не получается переоформить иномарку. Выяснилось, что директор написал заявление об утере документов на машину и ему сделали новые, но автомобиль не удалось вернуть.

Директор устал от угроз и обратился в правоохранительные органы. Полицейские задержали брата охранника, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам злоумышленник и машина объявлены в розыск.