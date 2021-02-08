В России заболели коронавирусом еще 15 916 человек

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки увеличилось на 15 916 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки увеличилось на 15 916 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус подтвердили во всех 85 регионах страны. При этом 10% из новых случаев не проявляли характерных симптомов заболевания. Российские медики также зафиксировали 407 летальных исходов. Выписан за сутки был 15 881 пациент, который успешно справился с инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 3 983 197 случаев коронавируса, из них 3 472 091 человек уже выздоровел.