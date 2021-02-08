Школы Москвы и Подмосковья проверили после сообщения об угрозе взрыва в соцсети

Полицейские проверили здания всех школ в Москве и Подмосковье после сообщения об угрозе взрыва в школах по всей России, появившегося в одной из социальных сетей.

Полицейские проверили здания всех школ в Москве и Подмосковье после сообщения об угрозе взрыва в школах по всей России, появившегося в одной из социальных сетей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в столичную полицию обратился мужчина, который сообщил, что его дочь-четвероклассница, в социальной сети Likee увидела сообщение о "минировании" около 20 тысяч школ по всей России.

"В Москве, как и в Московской области, проверили все школы после сообщения с угрозой взрывов в школах, распространенного в социальной сети Likee", — сообщил источник ТАСС.

Также сообщается, что соответствующая проверка проводилась и в детских садиках: в самих зданиях и на прилегающих территориях. Никаких опасных предметов выявлено не было.

Отметим, 8 февраля были прерваны занятия в школах Приморского края, Красноярска, Сахалинской области, Благовещенска и Чукотки. Также были эвакуированы школы в Сибири, на Дальнем Востоке и в Тамбовской области.