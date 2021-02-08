Ведущий Норкин осадил журналистку Соколовскую после нападок на каналы Украины

Телеведущий Андрей Норкин попытался угомонить украинскую журналистку Янину Соколовскую в эфире политического ток-шоу "Место встречи".

Телеведущий Андрей Норкин попытался угомонить украинскую журналистку Янину Соколовскую в эфире политического ток-шоу "Место встречи".

Женщина попыталась устроить скандал во время передачи. В эфире обсуждали блокировку украинских оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, одобренную президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Так, государство избавилась от трех наиболее популярных телеканалов, где открыто критиковали власть.

Соколовская заявляла об ангажированности телеканалов и апеллировала к частому цитированию ресурсами российских изданий, а также к трансляции выступлений президента РФ Владимира Путина.

Она начала обвинять гостей программы в неспособности отличить свободу прессы от пропаганды. Соколовская назвала блокировку оппозиционных телеканалов привидением информационного поля в законное русло. Телеведущий Андрей Норкин попытался успокоить эмоциональную гостью передачи.

"Янина! Янина!!! Тщщщщ! Тихо-тихо-тихо!" — сказал он участнице шоу.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов усмотрел в действиях Зеленского против телеканалов политическую повестку. Решение президента связано с падением его рейтингов, убежден эксперт.