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10:33   8 Февраля 2021
Политика

Ведущий Норкин осадил журналистку Соколовскую после нападок на каналы Украины

Ведущий Норкин осадил журналистку Соколовскую после нападок на каналы Украины

Телеведущий Андрей Норкин попытался угомонить украинскую журналистку Янину Соколовскую в эфире политического ток-шоу "Место встречи".

Женщина попыталась устроить скандал во время передачи. В эфире обсуждали блокировку украинских оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, одобренную президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Так, государство избавилась от трех наиболее популярных телеканалов, где открыто критиковали власть.

Соколовская заявляла об ангажированности телеканалов и апеллировала к частому цитированию ресурсами российских изданий, а также к трансляции выступлений президента РФ Владимира Путина.

Она начала обвинять гостей программы в неспособности отличить свободу прессы от пропаганды. Соколовская назвала блокировку оппозиционных телеканалов привидением информационного поля в законное русло. Телеведущий Андрей Норкин попытался успокоить эмоциональную гостью передачи.

"Янина! Янина!!! Тщщщщ! Тихо-тихо-тихо!" — сказал он участнице шоу.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов усмотрел в действиях Зеленского против телеканалов политическую повестку. Решение президента связано с падением его рейтингов, убежден эксперт.

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#украина #андрей норкин #Янина Соколовская

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