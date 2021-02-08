Стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE превысила $60 за баррель

Баррель нефти североморской марки Brent превысил в цене 60 долларов впервые с 7 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Баррель нефти североморской марки Brent превысил в цене 60 долларов впервые с 7 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Согласно данным на 8:25 по московскому времени, апрельские фьючерсы за Brent дорожали на 0,77%, достигая 60,01 доллара за бочку. При этом стоимость мартовских фьючерсов на техасскую нефтяную смесь WTI повышалась на 1,18%, до 57,53 доллара за один баррель.

Рынок растет на фоне высокого спроса со стороны Китая, который не сократился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране. По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (рекордное количество за полгода), перевозящих в общей сложности свыше 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg.

В последний раз КНР закупала нефть в таких объемах незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы восполнить свои резервы.