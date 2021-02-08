10:21 8 Февраля 2021Происшествия
Депутат от КПРФ Бондаренко задержан в Саратове за участие в незаконной акции
Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата-коммуниста Николая Бондаренко за участие в несогласованном митинге 31 января.
Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата-коммуниста Николая Бондаренко за участие в несогласованном митинге 31 января.
Народный избранник доставлен в отделение полиции для составления протокола о правонарушении. О задержании депутата Саратовской областной думы сообщила первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова.