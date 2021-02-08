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10:21   8 Февраля 2021
Происшествия

Депутат от КПРФ Бондаренко задержан в Саратове за участие в незаконной акции

Депутат от КПРФ Бондаренко задержан в Саратове за участие в незаконной акции

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата-коммуниста Николая Бондаренко за участие в несогласованном митинге 31 января.

Народный избранник доставлен в отделение полиции для составления протокола о правонарушении. О задержании депутата Саратовской областной думы сообщила первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова.

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