Депутат от КПРФ Бондаренко задержан в Саратове за участие в незаконной акции

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата-коммуниста Николая Бондаренко за участие в несогласованном митинге 31 января.

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата-коммуниста Николая Бондаренко за участие в несогласованном митинге 31 января.

Народный избранник доставлен в отделение полиции для составления протокола о правонарушении. О задержании депутата Саратовской областной думы сообщила первый секретарь регионального обкома КПРФ Ольга Алимова.