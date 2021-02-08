Следствие ходатайствует об аресте спонсора ФБК Александра Хоменко

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте спонсора ФБК (признан иноагентом в РФ) Александра Хоменко.

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте спонсора ФБК (признан иноагентом в РФ) Александра Хоменко.

В отношении главы ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сам предприниматель находится в розыске. По данным правоохранителей, бизнесмен был одним из спонсоров так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" и сейчас скрывается на территории Украины.