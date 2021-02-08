Республиканцы требуют отставки Лиз Чейни за поддержку Дональда Трампа

Республиканцы в Вайоминге осудили члена Палате представителей Лиз Чейни, призвали ее уйти в отставку и вернуть средства, которые партия предоставила ей для предвыборной кампании.

Республиканцы в Вайоминге осудили члена Палате представителей Лиз Чейни, призвали ее уйти в отставку и вернуть средства, которые партия предоставила ей для предвыборной кампании.

Лиз Чейни представляла штат Вайоминг в Палате представителей Конгресса США. Она проголосовала за резолюцию об инициированном демократами импичменте Дональда Трампа, когда он еще был президентом США. Однопартийцы Чейни такой выбор не оценили и попросили политика уйти в отставку.

Позже законодательница сказала, что не жалеет о своем поступке и считает свой выбор поддержать импичмент верным. Сейчас Чейни занимает должность председателя Конференции конгрессменов-республиканцев. Это третий по значимости пост в руководстве партии в нижней палате Конгресса США. Республиканцы уже обсуждали вопрос о снятии политика с этой должности.

Напомним, экс-президента Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия. Нижняя палата Конгресса планирует рассмотреть вопрос импичмента 9 февраля, сообщает телеканал "360".