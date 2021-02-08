«Традиция такая». Сатановский объяснил протест Ирана из-за Персидского залива

Ученый-востоковед Евгений Сатановский сравнил официальное возмущение Тегерана с бальным этикетом.

Тегеран выразил протест МИД России из-за «фальшивого» названия Персидского залива, использованного ведомством в официальном арабоязычном Twitter-аккаунте — «Арабский залив». Об этом сообщает агентство IRNA.

Возмутившая Иран публикация была сделана после встречи иракского посла в Москве Абдеррахмана Хусейни с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

«Во время встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным региональным вопросам, включая палестинское урегулирование, ситуацию в Сирии и регионе Арабского залива», — сказано в твите.

Ирак, с представителем которого встречался Богданов, называет залив Арабским — такова была позиция экс-президента страны Саддама Хусейна. На таком наименовании настаивал и второй президент Египта Гамаль Абдель Насер, придерживающийся идеологии панарабизма (движение за консолидацию арабов Ближнего Востока). Насер и Хусейн заявляли, что залив принадлежит всем арабским странам.

Тегеран ревностно отстаивает традиционное название, данное заливу в честь древней Персии, на территории которой располагается современный Иран. Во всех исторических географических источниках море, расположенное между Ираном и Аравийским полуостровом, называлось исключительно «Персидский залив». ООН выступает за исторический вариант, но только Иран из всех ближневосточных стран его использует.

Ситуация обыденная — вероятности серьезного конфликта нет, а диалог России и Ирана имеет более глубокие корни, чем вопрос с названием залива. Дипломатические отношения между государствами были официально установлены еще в XVI веке при Рюриковичах. Иран именовался Персией до 1934 года.

РФ нередко сталкивается с нотами протеста из-за названия Персидского залива — претензия Ирана не стала исключением из традиции, рассказал ученый-востоковед Евгений Сатановский. Арабские страны регулярно выражают недовольство, когда в официальных документах Персидский залив именуется «Персидским», а иранцы протестуют, когда даже в Twitter-аккаунте ведомства на арабском языке упоминается принятое в арабском мире название.

«Ну и хорошо — традиция такая. Это вроде реверанса: входите в бальный зал — делаете реверанс», — отметил глава Института Ближнего Востока. в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

Единственно корректного наименования залива, которое должно использоваться в дипломатии, не существует — у каждой страны свои национальные традиции, отмечает профессор Сатановский. Тем не менее в Российской Империи, а затем в Советском Союзе, это географическое место называлось «Персидским заливом», подчеркивает он.

В 2004 году в Иране сняли с продажи новое издание атласа National Geograghic, в котором было указано сразу два названия залива. В 2006 году иранское руководство запретило британский журнал Economist, в номере которого на географической карте Персидский залив назывался просто «заливом».

Аналогичные «именные» спорные вопросы в новейшей истории дипломатии не редкость. В январе 2019 года Греция осудила позицию МИД РФ по поводу переименования Македонии в Северную Македонию. Афины настаивали, чтобы Москва официально называла страну по-новому. В российском министерстве назвали принятие поправок в македонскую конституцию «продолжением навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия» с целью втянуть Скопье в НАТО. Тем не менее ситуация не испортила дружеские российско-греческие отношения.