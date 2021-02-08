Основной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки. Общая стоимость мощности вышла на 810 млрд рублей, из которых 558 млрд пришлось на надбавки.

Основной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки. Общая стоимость мощности вышла на 810 млрд рублей, из которых 558 млрд пришлось на надбавки.

В обязательные нерыночные надбавки входит строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ), пишет издание "Коммерсантъ".

В 2020 году совокупный платеж увеличился в связи с запуском энергоблока Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых ВИЭ. Кроме того, на это повлияло повышение стоимости некоторых новых ТЭС по программе ДПМ.

Одноставочная цена оптового рынка выросла в европейской части РФ и на Урале на 3,4%, достигнув 2,54 тыс. рублей за 1 МВт·ч, а в Сибири — на 0,6%, до 1,78 тыс. рублей за 1 МВт·ч.

Рост показателя в этом году может составить 12%, ожидает партнер аудиторской компании КПМГ в России и СНГ Василий Савин. Но с 2021 года темпы роста замедлятся до 4-5%, передает его слова телеканал "360".