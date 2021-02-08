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9:44   8 Февраля 2021
Экономика

Стала известна причина роста цен на электроэнергию в России

Стала известна причина роста цен на электроэнергию в России

Основной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки. Общая стоимость мощности вышла на 810 млрд рублей, из которых 558 млрд пришлось на надбавки.

В обязательные нерыночные надбавки входит строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ), пишет издание "Коммерсантъ".

В 2020 году совокупный платеж увеличился в связи с запуском энергоблока Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых ВИЭ. Кроме того, на это повлияло повышение стоимости некоторых новых ТЭС по программе ДПМ.

Одноставочная цена оптового рынка выросла в европейской части РФ и на Урале на 3,4%, достигнув 2,54 тыс. рублей за 1 МВт·ч, а в Сибири — на 0,6%, до 1,78 тыс. рублей за 1 МВт·ч.

Рост показателя в этом году может составить 12%, ожидает партнер аудиторской компании КПМГ в России и СНГ Василий Савин. Но с 2021 года темпы роста замедлятся до 4-5%, передает его слова телеканал "360".

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