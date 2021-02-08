Снежный шторм парализовал движение в Нидерландах

Сильный снегопад обрушился на Нидерланды. Из-за снежной стихии практически в каждом городе страны произошел транспортный коллапс.

Сильный снегопад обрушился на Нидерланды. Из-за снежной стихии практически в каждом городе страны произошел транспортный коллапс.

Западная часть Европы попала под мощный циклон, вызывающий снегопады и снежные штормы. Первые сообщения о последствиях стихии пришли из Нидерландов, где разгулявшаяся стихия вызвала транспортный коллапс. Из-за обилия снега движение по улицам местных городов оказалось затруднено.

Принято решение блокировать движение поездов, а также закрыть все аэропорты до улучшения погодных условий, передает Telegram-канал "Пул N3". В соседней Германии наблюдается похожая ситуация, однако транспортных коллапсов там еще не произошло. Пока что власти просто призывают местных жителей отказаться от передвижения на машинах и общественном транспорте.