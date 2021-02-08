Задержан депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата фракции КПРФ в Саратовской областной думе Николая Бондаренко. Об этом сообщил в соцсетях его однопартиец Валерий Рашкин.

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата фракции КПРФ в Саратовской областной думе Николая Бондаренко. Об этом сообщил в соцсетях его однопартиец Валерий Рашкин.

Бондаренко успел позвонить депутату Госдумы и сообщить о задержании. После этого полиция изъяла у него телефон. Данную информацию подтвердила первый секретарь Саратовского областного комитета, член КПРФ Ольга Алимова. По ее словам, полицейские ждали депутата в подъезде.

На пресс-конференции, прошедшей 5 февраля в обкоме партии, Бондаренко заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Депутат объявил о готовности противостоять самому сильному выдвиженцу от "Единой России", даже спикеру Госдумы Вячеславу Володину.