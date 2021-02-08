Занятия в школах Сахалина возобновились после сообщения о "минировании"

Сахалинские школы отменили занятия из-за сообщения о минировании образовательных учреждений. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сахалинские школы отменили занятия из-за сообщения о минировании образовательных учреждений. Об этом сообщили в правительстве региона.

После проведенной проверки, в учреждениях Сахалина и Курил, взрывные устройства обнаружены не были. Поступившее сообщение о минировании оказалось ложным.

"Поступила информация о минировании школ региона. Оперативные службы ведут проверки во всех учебных заведениях. Просьба с пониманием отнестись к этой ситуации, проявить бдительность", —рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Областные власти сообщают, что ученики первой смены остались дома, а те, кто учился во вторую смену — в учреждениях, где предусмотрено проведение учебной деятельности. Ранее, в нескольких регионах поступила информации правоохранительным органом о минировании всех школ Сахалинской области. Экстренно была организована тщательная проверка работниками спецслужб.