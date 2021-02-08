Власти Чехии надеются на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Чешские власти надеются, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время получит разрешение на использование от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Чешские власти надеются, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время получит разрешение на использование от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Заявление премьер-министра республики Андрея Бабиша передает РИА Новости. По его словам, Прага хотела бы, чтобы препарат российского производства прошел регистрацию в Евросоюзе. Тогда жители смогли бы безопасно его использовать. Бабиш рассказал, что к нему обращаются многие граждане с идей о закупке вакцины вчера "Спутник V".

Он добавил, что данные о вакцине свидетельствуют, что препарат полностью безопасный и показывает хорошие результаты. В то же время Бабиш заявил, что пока не ясно, будет ли чешский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) самостоятельно заниматься регистрацией российской вакцины. Это возможно, если производители препарата не станут обращаться за общеевропейским сертификатом в ЕМА.