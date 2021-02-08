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8:28   8 Февраля 2021
Общество

Песков назвал дату возвращения к привычной жизни после пандемии

Песков назвал дату возвращения к привычной жизни после пандемии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков спрогнозировал ориентировочные сроки возвращения к обычной жизни после пандемии.

Политик в разговоре с ТАСС отметил, что благоприятная обстановка наступит уже в середине лета. Специалисты ранее подсчитали, что после появления иммунитета к коронавирусу у 60% жителей планеты, мир сможет вернуться в привычное русло.

"То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом", — отметил он.

Иммунитет может появиться как естественным путем, так и искусственным. Над вторым уже работают специалисты многих стран. Наибольшего успеха в вакцинации добились России и США.

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#песков #вакцинация #коронавирус

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