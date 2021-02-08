Прожившие 50 лет супруги получат выплаты в Хабаровском крае

Супружеские пары из Хабаровского края, которые прожили в браке 50 лет, смогут получить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Супружеские пары из Хабаровского края, которые прожили в браке 50 лет, смогут получить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Пресс-служба губернатора и правительства края сообщает, что с 15 марта вступит в силу постановление об учреждении памятного знака региона "За супружеское долголетие". Он будет вручаться тем семейным парам, где оба супруга являются российскими гражданами и живут вместе более 50 лет. Супруги должны проживать на территории края не менее 20 лет.

Сейчас в Хабаровском крае семьям, которые живут в браке более 50 лет, вручают лишь памятный знак, отмечает телеканал "360". Согласно новому постановлению, статус знака меняется и к нему добавляется однократная выплата.