Медики выявили в тунце способные бороться с SARS-CoV-2 вещества

Бороться с коронавирусом может один из пептидов, который находится в мышечных волокнах тунца.

Бороться с коронавирусом может один из пептидов, который находится в мышечных волокнах тунца.

Такой факт выявили ученые из Бохайского университета в Китае. Они изучили 142 пептида, которые содержатся в мышечных волокнах тунца. В ходе исследований стало понятно, что один из них может оказать разрушительное действие на коронавирус. Вещество также имеет низкую токсичность.

"Кроме того, ранее было обнаружено, что пептиды тунца обладают широким спектром биологической активности, в том числе ингибируют ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), представляющий собой входные ворота для коронавируса", - рассказал специалист.

Ингибиторы АПФ имеют профилактический потенциал для лечения и профилактики повреждения легких у человека, который перенес коронавирус. Следовательно, пептиды из тунца можно использовать в создании пищевых добавок для больных. Они помогут ускорить выздоровление пациента.