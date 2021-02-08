Россия сможет ответить на агрессию НАТО силами ВКС

Российские военные предложили защищаться от агрессии НАТО боевым применением Воздушно-космических сил.

Российские военные предложили защищаться от агрессии НАТО боевым применением Воздушно-космических сил.

В НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций, которые будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы быстро вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее, передают РИА Новости.

Российская сторона может сорвать данную стратегию силами ВКС, при котором приведут в работу все средства в едином разведывательно-ударном пространстве. Массировання атака нанесет противнику непоправимый ущерб на первых порах агрессии.

Ранее сообщалось, что Россия может уничтожить все корабли США в Черном море за пять минут. РФ сможет противостоять любой агрессии, даже американским кораблям, которые в последнее время стали чувствоваться себя "как дома" в водах Черного моря, передает телеканал "360".