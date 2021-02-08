Познер назвал возможные сроки возвращения мира к нормальной жизни

Россияне смогут свободно путешествовать по миру уже в июле, заявил телеведущий Владимир Познер.

Россияне смогут свободно путешествовать по миру уже в июле, заявил телеведущий Владимир Познер.

Журналист во время встречи с поклонниками предположил, что карантин во многих странах мира уже в конце июня закончится, а граждане смогут вернуться к нормальной жизни. По его словам, уже к июлю из России можно будет выезжать в разные зарубежные страны.

Массовая вакцинация повлияет на снятие ограничений, уверен журналист. Возможность свободно передвигаться по миру будет зависеть не только от России, но и от эпидемиологической ситуации в других странах. Он отметил, что в некоторых государствах сейчас наблюдается ужасная обстановка на фоне пандемии.