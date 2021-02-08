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7:02   8 Февраля 2021
Общество

Познер назвал возможные сроки возвращения мира к нормальной жизни

Познер назвал возможные сроки возвращения мира к нормальной жизни

Россияне смогут свободно путешествовать по миру уже в июле, заявил телеведущий Владимир Познер.

Журналист во время встречи с поклонниками предположил, что карантин во многих странах мира уже в конце июня закончится, а граждане смогут вернуться к нормальной жизни. По его словам, уже к июлю из России можно будет выезжать в разные зарубежные страны.

Массовая вакцинация повлияет на снятие ограничений, уверен журналист. Возможность свободно передвигаться по миру будет зависеть не только от России, но и от эпидемиологической ситуации в других странах. Он отметил, что в некоторых государствах сейчас наблюдается ужасная обстановка на фоне пандемии.

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#познер #пандемия #коронавирус

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