Associated Press: США планируют вернуться в Совет по правам человека ООН

Агентство Associated Press сообщает, что в скором времени госсекретарь Энтони Блинкен объявит о планах США вернуться в Совет по правам человека ООН.

Агентство Associated Press сообщает, что в скором времени госсекретарь Энтони Блинкен объявит о планах США вернуться в Совет по правам человека ООН.

Согласно плану администрации Белого дома, США сначала займут позицию наблюдателя, а уже затем начнут добиваться повторного вхождения в качестве полноправного участника. Об этом агентству рассказали собственные источники в Вашингтоне.

Авторы статьи предположили, что подобный шаг спровоцирует неодобрение консервативных представителей власти.

США вышли из Совета по правам человека в 2018 году. Поводом для таких мер стало лицемерное, несправедливое и предвзятое, по мнению руководства страны, отношение к Израилю.