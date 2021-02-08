Экс-глава парламента Словакии призвал договориться о поставках "Спутника V"

Власти Словакии должны начать переговоры с Россией о поставках в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Власти Словакии должны начать переговоры с Россией о поставках в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Россия не станет производить вакцину от коронавируса в Словакии, поэтому лучше начать поставки российского препарата в страну. Об этом заявил лидер Словацкой национальной партии и экс-глава парламента Андрей Данко.

По его словам, он даже готов помочь с реализацией этого вопроса. По словам Данко, он верит, что власти страны сделают все для того, чтобы жители Словакии смогли получить вакцину "Спутник V". Так парламентарий ответил премьеру Словакии Игору Матовичу, заявившему о возможности производства в стране некоторых вакцин от COVID-19.