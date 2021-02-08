Сумма долгов россиян по кредитам выросла до 2,7 млрд рублей за 2020 год

Судебные приставы реализовали за 2020 год 12,9 миллионов исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банковских предприятий.

Судебные приставы реализовали за 2020 год 12,9 миллионов исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банковских предприятий.

По сравнению с 2019 годом эта сумма выросла на 2,4 миллиона, сообщает "Известия".

Также существенно увеличилась общая сумма долга недобросовестных плательщиков — с 2,6 миллиарда до 2,7 миллиарда рублей, однако причин такой тенденции в ФССП не назвали. Центральный банк России, тем не менее, считает, что ситуация далека от критической: россияне брали кредиты всего на 9,2% чаще, такой прирост существенно ниже, чем в 2019 году, несмотря на худшие экономические опасения.