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5:38   8 Февраля 2021
Общество

Сумма долгов россиян по кредитам выросла до 2,7 млрд рублей за 2020 год

Сумма долгов россиян по кредитам выросла до 2,7 млрд рублей за 2020 год

Судебные приставы реализовали за 2020 год 12,9 миллионов исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банковских предприятий.

По сравнению с 2019 годом эта сумма выросла на 2,4 миллиона, сообщает "Известия".

Также существенно увеличилась общая сумма долга недобросовестных плательщиков — с 2,6 миллиарда до 2,7 миллиарда рублей, однако причин такой тенденции в ФССП не назвали. Центральный банк России, тем не менее, считает, что ситуация далека от критической: россияне брали кредиты всего на 9,2% чаще, такой прирост существенно ниже, чем в 2019 году, несмотря на худшие экономические опасения.

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#долги #кредиты #задолженности

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