Названы категории россиян, которым повысят пенсию в феврале 2021 года

Те россияне, что перешагнули рубеж 80-летия, а также инвалиды всех категорий и участники военных действий получат повышенную пенсию в феврале 2021 года.

Те россияне, что перешагнули рубеж 80-летия, а также инвалиды всех категорий и участники военных действий получат повышенную пенсию в феврале 2021 года.

Индексация для этих категорий граждан составит 3,8%, соответственно, фиксированная часть пенсионной выплаты вырастет до 6044,48 рубля, сообщает управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с "Прайм".

"Кроме того, пенсионеры старше 80 лет могут получать еще по 1200 рублей в месяц", — добавил специалист.

Условие, при котором россияне, разменявшие девятый десяток, получили добавку к пенсии, заключается в следующем: родственники или друзья без работы должны оформить уход за пожилым родственником в официальном порядке. Возраст опекуна в таком случае должен превышать 14 лет.