Врач рассказал, что надеть для выхода на улицу в сильный мороз

Неправильный выбор одежды в сильный мороз может привести к переохлаждению и обморожению, заявил московский врач Андрей Тяжельников.

Неправильный выбор одежды в сильный мороз может привести к переохлаждению и обморожению, заявил московский врач Андрей Тяжельников.

Когда на улице большой минус, нужно одеваться в несколько слоев. Желательно, чтобы их было три или четыре, подчеркнул медик.

"Обязательно надо носить шарф. Если даже сразу он покажется излишним, положите его с собой в сумку. При длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши", – добавил Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Зимняя обувь, по словам врача, должна быть свободной, чтобы под нее поместились теплые носки. Пальцам ног при этом ничего не должно мешать двигаться.

Руки также нужно утеплять. В перчатки, как отметил Тяжельников, можно поместить согревающие вкладки.