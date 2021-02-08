Дети силовиков могут получить преимущества при поступлении в российские вузы

Дети сотрудников МВД, Росгвардии и отслужившим более 20 лет по контракту лицам могут получить преимущество при поступлении в вузы. Данную инициативу предложили в Госдуме РФ.

Дети сотрудников МВД, Росгвардии и отслужившим более 20 лет по контракту лицам могут получить преимущество при поступлении в вузы. Данную инициативу предложили в Госдуме РФ.

Авторами законопроекта стали депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. "Известия" со ссылкой на отзыв правительства отмечают, что внесение изменения не повлияет на возможность поступления иных лиц, поскольку данное преимущество реализуется при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Депутаты отмечают, что сейчас преимущественное право при зачислении есть у детей военных. При этом на детей сотрудников ведомств такая возможность не распространяется. Законопроект уже поддержали в правительстве, в марте его могут одобрить в ГД.