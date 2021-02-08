IT-эксперт призвал россиян не откликаться на просьбы "дайте позвонить"

Современные мобильные телефоны содержат конфиденциальные сведения о своих владельцах. Давать их незнакомым людям "просто позвонить" не стоит, заявил IT-эксперт Денис Кусков.

Современные мобильные телефоны содержат конфиденциальные сведения о своих владельцах. Давать их незнакомым людям "просто позвонить" не стоит, заявил IT-эксперт Денис Кусков.

Смартфон сейчас, по словам Кускова, представляет собой многофункциональный аппарат. В нем есть не только контакты с номерами телефонов, но и реквизиты банковских счетов, личные фотографии и секретные чаты. Можно поставить человека в неудобное положение просьбой "дайте позвонить".

"Наверное, прошли времена, когда можно было бы говорить о том, что у телефона села батарея. Сейчас есть возможность бесплатно звонить с городских телефонов, можно подзарядить телефон в любом салоне связи – это не так дорого", – подчеркнул эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Если телефон попадет в руки злоумышленнику, он сможет быстро и незаметно установить на него программу шпион. Это может привести к пропаже денег, добавил Кусков.