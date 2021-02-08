Боррель удивил МИД РФ "брюссельским отчетом" о визите в Москву

Оценки, которые Жозеп Боррель дал недавнему визиту в Москву в своем блоге, разнятся с предыдущими заявлениями главы дипломатии ЕС, сообщили в МИД РФ.

Оценки, которые Жозеп Боррель дал недавнему визиту в Москву в своем блоге, разнятся с предыдущими заявлениями главы дипломатии ЕС, сообщили в МИД РФ.

Боррель ранее опубликовал в своем блоге "отчет" о поездке в российскую столицу, где он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В этой публикации он заявил, что Россия и Европа "отдаляются друг от друга".

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Позиция Борреля изменилась, когда он вернулся в Брюссель. Возможно, там ему объяснили, как надо было расставить акценты, добавили в МИД РФ.

Глава европейской дипломатии, как отметил телеканал "360", в своем блоге указал на возможность введения новых антироссийских санкций. Этот вопрос, по его словам, будет вынесен на обсуждение во время встречи глав МИД стран ЕС.