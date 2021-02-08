Минздрав перечислил наиболее эффективные препараты от COVID-19

Новые рекомендации российского минздрава содержат список из пяти препаратов, наиболее эффективных при лечении COVID-19.

Новые рекомендации российского минздрава содержат список из пяти препаратов, наиболее эффективных при лечении COVID-19.

Список состоит из фавипиравира, ремдесивира, умифеновира, гидроксихлорохина и интерферона-альфа. Такие данные содержатся в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике коронавируса.

"Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения", — отмечает Минздрав.

Результаты исследования фавипиравира позволили использовать препарат не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях. ВОЗ в свою очередь допустила назначение препаратов с возможной этиотропной эффективностью "off-label", но их назначение должно соответствовать этическим нормам, рекомендованным ВОЗ, отметили в ведомстве.