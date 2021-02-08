Минздрав предупредил о высоком риске туберкулеза у перенесших COVID-19

Пациенты, перенесшие COVID-19, подвержены высокому риску развития туберкулеза. Об этом сообщил Минздрав РФ в новой февральской рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

Пациенты, перенесшие COVID-19, подвержены высокому риску развития туберкулеза. Об этом сообщил Минздрав РФ в новой февральской рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

Такая вероятность вызвана фиброзом легких после COVID-19, который часто наблюдается у пациентов, указано в документе.

"Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19", — подчеркнули авторы.

Чтобы снизить риски развития заболевания, следует проводить не только тест на коронавирус, но и одновременно на туберкулез. Такие меры позволят исключить опасность возникновения патологий из-за сочетания двух тяжелых для организма заболеваний легких.

Также недавно специалисты заявили, что предположения о бесплодии после вакцинации являются мифами. Вакцин, которые могли бы губительно повлиять на репродуктивную функцию, не существует в природе из-за тщательных клинических испытаний, сообщает "360".